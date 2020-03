Coronavirus - L'inter offre 100 mila euro per la ricerca all'Ospedale Sacco di Milano

L'Inter contribuisce attivamente nella battaglia contro il Coronavirus. In serata è arrivato un comunicato ufficiale della società nerazzurra, intenzionata a donare 100.000 euro a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli. La donazione, nelle intenzioni dell’Inter e del suo Presidente Steven Zhang, è fatta per sostenere l'attività di ricerca che si è distinta per aver identificato i primi 3 genomi completi ottenuti dagli isolati italiani di SARS-CoV-2 circolanti in Lombardia.

Queste le parole del presidente Zhang