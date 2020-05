Coronavirus, l'INPS svela: quasi 20.000 morti in più di quelli ufficiali. La scoperta

Notizie coronavirus - Ci sarebbero quasi 20.000 decessi in più di quelli ufficializzati. E' questo l'inquietante dato che emerge direttamente dall'Inps in merito alla mortalità per la pandemia da Covid-19.

Coronavirus, lNPS: quasi 20.000 decessi non ufficializzati

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, uno studio effettuato dall'ente previdenziale contesterebbe i dati ufficiali forniti dalla Protezione Civile. In particolare - dal rapporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - si legge che: "la quantificazione dei decessi per coronavirus, condotta utilizzando il numero di pazienti deceduti positivi fornito su base giornaliera dal dipartimento della Protezione civile è considerata poco attendibile, in quanto influenzata non solo dalla modalità di classificazione della causa di morte, ma anche dall’esecuzione di un test di positività al virus". Come evidenzia l'INPS, finora non si sono tenuti in considerazioni dei decessi avvenuti a domicilio. Ci sarebbero dunque 18.971 decessi non classificati come coronavirus ma che andrebbero inseriti in tale lista.