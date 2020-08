Coronavirus in Campania, De Luca: "Voglio condividere un appello importante"

Notizie fase 3 - Coronavirus, nuovo post del governatore Vincenzo De Luca via Facebook. Il presidente della Regione Campania propone e sottolinea l'allarme lanciato dal Cotugno di Napoli. "Nuovi contagi frutto di irresponsabilità", ha infatti evidenziato la struttura medica.

Ecco quanto si legge sulla pagina del politico:

"Fino ad oggi in Campania a limitare la diffusione del virus era stato il distanziamento e l'uso della mascherina e ancora oggi, se ci rapportiamo ad altre regioni, ci troviamo in una condizione sotto controllo in cui non abbiamo gravi conseguenze ma rischiamo che il virus si possa diffondere per la non osservanza delle regole. Tutti dobbiamo adottare tutte le precauzioni previste per evitare una diffusione più virulenta che rischierebbe di diventare pericolosa”.

Condividiamo l'appello lanciato dal direttore generale dell'Azienda dei Colli di Napoli, Maurizio Di Mauro.