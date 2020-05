Coronavirus, il Viminale pubblica la nuova autocertificazione da scaricare per la Fase 2 [FOTO]

Ultime notizie. La Fase 2 sta per iniziare e il Ministero dell'Interno ha provveduto a pubblicare sulla propria pagina ufficiale la nuova autocertificazione da scaricare per l'emergenza Coronavirus. Come in precedenza l'autodichiarazione sarà in possesso degli operatori di polizia e potrà essere compilata al momento del controllo.

Autocertificazione Fase 2 Coronavirus, ecco dove scaricarla

Cliccate sul link sottostante per scaricare l'autocertificazione per la Fase 2 del Coronavirus: