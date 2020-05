Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 642 nuovi positivi, ancora più di duemila guariti

Ultime notizie - Coronavirus, la Protezione Civile ha reso noti quelli che sono i dati relative alla lotta al Covid-19 di oggi 21 maggio. 642 i nuovi positivi, mentre è costantemente positivo il numero dei dimessi e dei guariti (2.278). Restano Lombardia e Piemonte, ovviamente, le regioni più colpite d'Italia da questa pandemia. I numeri odierni tra contagi, decessi e guariti. Numeri che restano alti ma che fanno ben sperare in relazione ad una possibile discesa del contagio in Italia che è entrata da pochi giorni nella cosiddetta fase 2. Positiva, in ogni caso, la cosa che i casi non siano cresciute dopo più di due settimane di riaperture.

Attualmente positivi: 60.960

Deceduti: 32.486 (+156, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 134.560 (+2.278, +1,7%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 640 (-36, -5,3%)

Tamponi: 3.243.398 (+71.679)

Totale casi: 228.006 (+642, +0,3%)

Coronavirus, il bollettino di ieri 20 maggio

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile

Questo il bollettino di ieri, mercoledì 20 maggio, della protezione Civile:



Attualmente positivi: 62.752

Deceduti: 32.330 (+161, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 132.282 (+2.881, +2,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 676 (-40, -5,6%)

Tamponi: 3.171.719 (+67.195)

Totale casi: 227.364 (+665, +0,3%)