Coronavirus, i dati nazionali di oggi distribuiti per Regione: quasi il 60% dei casi in Lombardia, 7 senza contagi [GRAFICO]

Ultime notizie calcio - La Protezione Civile, come al solito, anche oggi ha reso noti i dati della diffusione del Coronavirus. Ebbene, anche oggi la Regione più colpita è risultata essere la Lombardia (187), seguita dal Piemonte (57) e dalla Emilia Romagna (19). Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata sono le sette Regioni che in data odierna non hanno registrato nuovi casi, a cui vanno aggiunte le province di Trento e Bolzano. Di seguito il grafico con tutti i numeri.

Coronavirus