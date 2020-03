Coronavirus, Hamilton sbotta: "Basta parlare di me, sto bene. Ho evitato il test: c'è a chi serve davvero"

Notizie - L'emergenza Coronavirus colpisce l'intero mondo, soprattutto quello dello sport che resta paralizzato e sarà così per mesi. Intanto, il il sei volte campione del Mondo della Mercedes, Lewis Hamilton, ha postato un messaggio molto significativo sui propri canali social ufficiali riguardo al caso Covid 19. Nelle scorse settimane, il pilota, è stato a contatto a Londra con l'attore Idris Elba e Sophie Trudeau, moglie del primo ministro canadese, entrambi positivi al Coronavirus. Intanto, lui ha voluto stoppare ogni organo di stampa che continuava a speculare riguardo il proprio stato di salute con una lettera:

"Ciao ragazzi, spero che voi siate in un buon momento, impegnati e in salute. Ci sono state alcune speculazioni sulla mia salute, dopo aver partecipato a un evento in cui c'erano anche due persone trovate poi positive al Coronavirus. Voglio farvi sapere che sto bene e in forma e mi sto allenando due volte al giorno. Ho zero sintomi e adesso sono 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris; ho parlato con Idris e sono felice di sapere che stia bene. Ho evitato il test: c'è a chi serve davvero".