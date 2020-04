Coronavirus, gli Stati Uniti brevettano una terapia ideata in Italia

Ultime notizie - Prosegue senza sosta in giro per il mondo il tentativo di trovare una terapia definitiva nella lotta al Coronavirus ed a tal proposito arrivano delle novità riportate da Repubblica.it. A quanto pare, infatti, nelle ultime ore è stato depositato a Washington il brevetto di una terapia che è stata ideata in Italia, precisamente nei laboratori dell’Università di Camerino dal gruppo di ricerca coordinato dal professor Giacomo Rossi. Attesi entro un mese i primi risultati con alcuni ospedali nordamericani e canadesi che si sono già messi in lista per poter accedere a questa terapia.

