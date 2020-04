Coronavirus, Eto'o e Drogba contro l'ipotesi di testare i vaccini in Africa: "Figli di put***a, non siamo cavie!"

Ultime notizie - "Non siamo cavie, figli di put...a". Tuonano con queste parole due glorie del calcio africano come Didier Drogba e Samuel Eto'o, che hanno rispedito al mittente, per così dire, la proposta fatta da due medici francesi in tv di sperimentare in Africa il vaccino contro il Coronavirus. "Figli di put..a, siete solo merda, l'Africa non è il vostro parco giochi", ha scritto Samuel Eto'o , che ha anche risposto in rete a un altro tweet di Demba Ba in cui si lamentava delle parole dei due esperti: "Benvenuti in Occidente, dove i bianchi pensano di essere così superiori che il razzismo e la debolezza diventano in qualche modo banali. È tempo di ribellarsi". Un vero e proprio scivolone che rischia di costar caro ai due medici della Francia.

Eto'o sul Coronavirus