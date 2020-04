Coronavirus, clamoroso a Padova: podista corre senza mascherina e viene picchiato a sangue da un padre e un figlio

Ultime notizie - E' davvero clamoroso quanto avvenuto a Padova. Un runner, infatti, mentre era impegnato in una corsetta insieme al proprio cane, è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un padre e da un figlio perché, a quanto pare, non indossava la mascherina. A riportare la notizia è "Il Mattino" di Padova. Il fatto è avvenuto venerdì scorso alle ore 19.00 ed il malcapitato è un 50enne ingegnere di Sant’Agostino di Albignasego. Il podista ha subito fratture al naso e dell’orbita dell’occhio destro, diversi ematomi al tronco e agli arti. La prognosi è di 30 giorni. Al giornale patovino l'uomo ha raccontato così quello che è accaduto:

"Sono sconvolto – ha riportato il malcapitato al giornale patavino - pensavo di vivere in quartiere tranquillo e scopro che invece c’è tanta violenza e ferocia, gesti inauditi e inspiegabili. Stavo correndo e avevo una felpa intorno al collo pronto ad alzarla sul viso se avessi incrociato qualcuno. In linea d’aria ero ad un centinaio di metri da casa. Non c’era anima viva, ero solo con il mio cagnolino".