Coronavirus - Cina, si torna in quarantena! a Jia vicino Hubei 600mila residenti in isolamento, Hong Kong lancia l'allarme

Notizie - Emergenza Coronavirus in tutto il mondo, intanto, Il Mattino, affronta l'argomento Cina, dove potrbebe esserci una ricaduta. In Cina, infatti, non è finita l’emergenza. Anzi, si ricomincia. La contea di Jia, nell’Henan confinante con l’Hubei, ovvero con l’epicentro della pandemia, è stata sottoposta a isolamento. I 600 mila residenti dovranno avere permessi speciali per uscire di casa e per andare al lavoro. Anche Hong Kong teme l'ondata di ritorno, ieri è stato lanciato una nuova stretta.