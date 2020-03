Ultimissime calcio. Anche il calcio è alle prese con la paura del Coronavirus. Nella giornata di ieri Gonzalo Higuain, su permesso della Juventus, ha lasciato la quarantena juventina per tornare in Argentina dalla madre malata. E' solo uno dei tanti casi in giro per l'Europa, come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino: in Francia, e più precisamente a Parigi, infatti, Cavani ha deciso di tornare in Uruguay, mentre sia Neymar che Thiago Silva sono rientrati in Brasile nei giorni scorsi.