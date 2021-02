Coronavirus Campania, Massa Lubrense ancora in zona rossa: preoccupano anche Castellammare e altri due comuni

Coronavirus Campania - Massa Lubrense ancora in zona rossa. Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, la situazione del comune campano è in miglioramento ma non al punto di allentare le misure. Sarà infatti estesa per almeno un'altra settimana ancora la chiusura quasi totale, con la riduzione di orari per certe attività e la didattica a distanza per tutte le scuole.

Coronavirus Campania, le zone a rischio

Ma ci sono anche altri territori a preoccupare. Ecco quanto riporta il quotidiano: