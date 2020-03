Ultime notizie - L'Unità di Crisi della regione Campania comunica che:

Coronavirus Campania, il bollettino di questa sera alle 22

Su 1045 tamponi oggi effettuati, mai così tanti in un solo giorno, solo 77 sono risultato positivi, dunque il 7%. Mai una percentuale così bassa. Al momento in Campania sono 1013 i positivi ma, come detto, in proporzione il numero sta diminuendo. Bisogna andare avanti così, restando a casa e rispettando tutte le norme.

Test oggi: 1045

Positivi: 77

Negativi: 968

Totale positivi: 1013

Coronavirus