Notizie - Il governatore Vincenzo De Luca parla delle ultime notizie sul Coronavirus in Campania: "Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all'apertura dell'anno scolastico: nelle condizioni attuali non è possibile aprire. Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane ma avremo scelte complicate da fare".