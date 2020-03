Coronavirus, c'è il primo caso positivo anche nel Barcellona

Notizie Napoli calcio. Primo caso di positività al Covid-19 anche nel Barcellona, avversario in Champions League del Napoli. Come confermato dalla stessa società blaugrana, si tratta di Ramon Canal, responsabile sanitario del club catalano, il quale è risultato positivo al tampone e ora si trova ricoverato in ospedale.

Tra i vari tesserrati della polisportiva balugrana c'è anche un altro membro ad essere risultato positivo al tampone: Josep Antoni Gutiérrez, capo dei servizi medici della sezione di pallamano. Il resto dei giocatori del club prosegue invece l'isolamento nelle proprie abitazioni in attesa di nuove comunicazioni.