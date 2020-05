Il calcio tedesco trema, due positivi nella Dinamo Dresda e squadra in quarantena: anche la Bundesliga rischia il nuovo stop?

Ultime notizie calcio. Neanche il tempo di comunicare la ripartenza, che il calcio tedesco potrebbe nuovamente fermarsi. Attraverso i propri canali social, infatti, la Dinamo Dresda (club di Zweite Liga, la Seconda Lega) ha comunicato che dopo il terzo ciclo di tamponi effettuato da calciatori e staff, due atleti sono stati trovati positivi al Covid-19. L’intera squadra, per questo motivo, resterà in solamento per 14 giorni, con il match di ripresa del campionato contro l’Hannover (in programma il 17 maggio) che non si giocherà al pari dei successivi tre.

Da capire adesso come deciderà di comportarsi la Bundesliga: qualora dovesse esserci un nuovo giocatore positivo anche nel massimo campionato tedesco, come decideranno di procedere i vertici della federazione?