Coronavirus, Ascoli - Denunciato Ninkovic! Le autorità serbe: "Ne risponderà ai giudici"

Ultime notizie calcio. Nikola Ninkovic, calciatore serbo dell'Ascoli, avrebbe violato l'obbligo dell'autoisolamento dopo essere tornato nel suo Paese. E per questo sarebbe stato denunciato dalle forze dell'ordine, assieme al connazionale Luka Jovic del Real Madrid, sulla base delle nuove norme emanate per contenere la diffusione del Coronavirus. Lo riferiscono oggi i media serbi.

A criticare il ritorno in patria in questo periodo di epidemia di alcuni calciatori che hanno contratti milionari all'estero, e che non osservano l'obbligo dell'autoisolamento, era stata ieri sera la premier serba Ana Brnabic, che non aveva fatto tuttavia nomi. Il ministro dell'interno Nebojsa Stefanovic ha confermato la denuncia penale nei confronti di alcuni sportivi, senza indicarne l'identità. “Abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici”, ha detto.