Coronavirus, allarme al Vomero dove raddoppiano i casi: "Possibile chiusura della zona"

Aggiornamenti coronavirus - Covid-19, è allarme al Vomero adesso. Lo ha ribadito ieri anche lo stesso governatore Vincenzo De Luca. Come infatti riferisce La Repubblica, la quinta municipalità, comprendente quindi anche Arenella, è quella fin dall'inizio con la percentuale più alta di contagi: 17.34% della città.

Coronavirus, raddoppiano i casi al Vomero

Ma la situazione, riferisce l'Unità di crisi della Regione, si fa ancor più grave se ci si sofferma sulla percentuale della ultima settimana, la quale schizza addirittura al 28%. Il tutto anche a causa del diffondersi dell'infezione in ambiti familiari, il che ha portato praticamente a un raddoppio nel giro di pochi giorni. Dati che preoccupano non poco l'amministrazione regionale, la quale starebbe anche valutando di dichiarare zona rossa l'area collinare isolandola dal resto della città. "E' uno scenario ipotetico che sarà preso in considerazione solo se la situazione dovesse peggiorare nei prossimi 2- 3 giorni", riferiscono da Palazzo Santa Lucia

Tuttavia - sottolinea il quotidiano - va detto che la maggior parte dei contagiati dell'intera città di Napoli, ovvero il 62.7%, è in isolamento domestico, a fronte del solo 19.45% in degenza ospedaliera e di cui solo l'1.4% è in terapia intensiva. La percentuale dei decessi all'ombra del Vesuvio è fortunatamente bassa, 'solo' del 4,90%. Nonostante tutte le doverosi preoccupazioni, la situazione, fortunatamente, è abbastanza sotto controllo.