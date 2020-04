Coronavirus, a Pasquetta record di sanzioni per violazione del divieto di spostamento

Ultime notizie - L'emergenza Coronavirus non si placa e le autorità, nel fine settimana lungo che ci siamo appena lasciati alle spalle, hanno aumentato i controlli per il timore di spostamenti eccessivi tra Pasqua e Pasquetta. Ebbene, se i dati relativi alla situazione in Campania sono stati confortanti, lo stesso non si può dire a livello nazionale. Sono state, infatti, 16.545 in tutto le persone sanzionate nella giornata di Pasquetta per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Inoltre, sono arrivate sanzioni, ben 146 anche per titolari di esercizi commerciali. Si tratta di numeri record che sono stati, ovviamente, resi noti dal Viminale. Circa duemila sanzioni in più, per intenderci, rispetto a quelle fatte a Pasqua.

