Coronavirus a Napoli, boom di casi a Posillipo dopo le vacanze

Ultime notizie - Continuano a spaventare i numeri registrati negli ultimi tempi in Campania ed anche sull'intero territorio nazionale. A tal proposito, concentrando l'attenzione su Napoli, un campanello d'allarme riguarda il quartiere Posillipo, dove ci sono 18/24 casi per ogni 10mila abitanti, con questi numeri che sono cresciuti dopo i test effettuati a coloro i quali sono rientrati dalle vacanze all'estero ed in Sardegna. A riportare questi dati è l'edizione online del quotidiano "Il Mattino".