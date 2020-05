Coronavirus, 5 nuovi casi in Spagna fra Liga e Liga SmartBank: 10 casi all'Atletico Madrid

Ultime calcio - In Spagna il calcio continua a fare i conti con il Coronavirus. Si sono registrati altri 5 calciatori positivi fra LaLiga Santander e LaLiga SmartBank (Serie B), tutti asintomatici e in via di guarigione. Questi, come previsto dal protocollo, dovranno osservare un periodo di quarantena lontano dai compagni, proseguendo negli allenamenti individuali svolti nelle proprie abitazioni come accaduto fino a questo momento.

Atletico Madrid

Coronavirus, 5 nuovi casi in Spagna

Verranno poi sottoposti ad altri due tamponi e, qualora dovessero risultare entrambi negativi, allora potrebbero tornare ad allenarsi al centro sportivo. Anche i familiari dei calciatori positivi potranno sottoporsi al test. Dopo Renan Lodi dell'Atletico Madrid e Alex Remiro della Real Sociedad nelle scorse ore era arrivata anche la terza positività, ovvero Yangel Herrera del Granada. Particolarmente colpita la squadra di Simeone, che ha comunicato 10 casi di contagi.