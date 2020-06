Corbo: "Il Napoli vuol essere una macchina che stampa soldi o una squadra che vince?"

Ultime calcio - Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo scrive:

"C’è un solo modo per aiutare il Napoli e il suo presidente a riprendere. Scrivere tutto quello che in questi giorni non si dicono De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli, Gattuso e la squadra. Primo punto d’intesa da fissare: gli obiettivi. Il calcio riapre con la semifinale di Coppa Italia, nella serata del 13 si saprà chi tra Napoli o Inter se la giocherà con Juve o Milan nella finale del 17 giugno a Roma, data che rievoca la sfida ormai leggendaria di 50 anni fa in Messico, Italia-Germania 4-3, diretta sui Rai 1. Il 23 o 24 il Napoli ricomincia dal sesto posto in serie A, ultima partita e vittoria con il Torino (2-1) il 29 febbraio. Bene, gli obiettivi. Il Napoli vuol essere una macchina che stampa soldi o una squadra che vince? Finora la società e la squadra hanno coltivato interessi diversi. De Laurentiis ha curato i conti, prima alleandosi con Lotito. Ha poi sostenuto l’ipotesi dei play off aperti a sei squadre, quindi l’altra soluzione. Cristallizzare la classifica con il suo sesto posto, di assoluto vantaggio. Sarebbe stato bello: quota Sky sicura per un contratto sbilanciato in favore dei club perché non prevede stop per cause di forza maggiore, niente gare e ingaggi falciati, qualificazione in Europa League. Così non sarà, bisogna tornare in campo. E con quali obiettivi: bilancio o risultati? Per le vittorie, Gattuso ha dedicato ogni attimo di questi 92 giorni di pausa. Sente come possibile la Coppa Italia, ma non rinuncia neanche al quasi impossibile quarto posto. L’Atalanta opera in una città devastata, la Roma è sconvolta dalla fuga del texano Friedkin che ha ridotto l’offerta a 475 milioni, Pallotta rifiuta lo sconto di 235 e deve smantellare mezza squadra. Gattuso è motivato, affidabile, rischia tutto per la carriera. Ma sono troppi i conti aperti. E tocca alla società chiuderli".