Coppa del Mondo Amatori di Calcio con Zico, Careca e Alemao: i dettagli

Il Coordinamento Fans Partenopei del Mondo condivide questo comunicato in merito ad una nuova iniziativa:

"Sono giorni particolarmente frenetici, quelli vissuti all interno del Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo.

Dopo la splendida parentesi di Ischia poco meno di un mese fa, il Coordinamento ed i suoi rappresentati, hanno voluto dedicarsi ad ulteriori ed ugualmente fondamentali iniziative, atte non solo alla crescita dello stesso, bensì al riconoscimento di realtà intrinse al coordinamento e dal grandissimo significato

umano e di generosità. Proprio in quest'ottica, il Presidente del Coordinamento, Gerardo Cervone, si è recato

di persona in quel di Cuba, ospite del Club Napoli Havana Mano de Dios, omaggiando il Presidente dello stesso con una sentita targa

come riconoscimento per l'immensa attività umana nella quale si prodiga a favore dei bambini più bisognosi del posto.

Da pochi giorni il Coordinamento, in nome di una delle sue più gloriose Associazioni, il Respiro Azzurro,

ha avuto l'onore di essere nominato come rappresentante, in Brasile, grazie al Club Napoli Rio de Janeiro, nella Coppa del Mondo

Amatori di Calcio. Campionato che si terrà al cospetto di Campioni come Careca; Alemao; Zico e Tita.

Tutto questo solo grazie al lavoro svolto dal Presidente del Club di Rio, Alfredo Apicella,

con il quale ci uniscono ideali di fratellanza, sport e amore.

Terminate le parentesi Intercontinentali, gli associati al Coordinamento, hanno voluto portare il loro saluto ai giocatori

azzurri, nel ritiro di Dimaro. A rappresentanza di quest'ultimo vi erano presenti nei primi giorni di ritiro, i Club di

Verona, il Club di Bergamo ( con l'addetto stampa Diego Maffei) ed i Club di Bolzano ( in rappresentanza dell'intera e rinomata

scuola calcio presente in Trentino) e Torino con il Presidente Vittorio Cataldo in rappresentanza anche del nutrito gruppo di Soci

facenti parte al Corpo di Polizia Penitenziaria del Capoluogo Piemontese.

Grande risonanza stà avendo anche l'iniziativa di Verona dove, grazie anche e sopratutto all'interessamento del ex portiere Claudio Bandoni, si stà cercando

di approfondire e capire le origini

di quella rivalità calcistica che spesso converge in qualcosa di più. Tutto questo ovviamente a testimonianza della grande unità

d'intenti che lega il Coordinamento stesso a quei valori che tanto rappresentano ideali e modus operandi dell'intera realtà costituita.

Il Coordinamento Fans Partenopei del Mondo, che ricordiamo al suo interno vanta figure emblematiche sia per ciò che concerne

la storia del tifo, vedi Gennaro Montuori in arte Palummella, che della cultura e della

napoletanità, l'Avvocato Enrico Tuccillo su tutti, ad oggi, è sempre più la cassa di risonanza di quei valori che la parte sana del tifo vuole rappresentare:

fratellanza, amore e civiltà.

No alla Droga; no alla Violenza e no al Razzismo... UNITI SI VINCE".