Coppa d'Africa - Nigeria-Guinea 1-1: Osimhen si divora un gol clamoroso! | VIDEO

Esordio amaro per Victor Osimhen in Coppa d'Africa, nonostante il gol. La sua Nigeria, infatti non è riuscita a vincere all'esordio contro una più che abbordabile Guinea Equatoriale.

L'attaccante della SSC Napoli, inoltre, si è letteralmente divorato un gol clamoroso da solo di fronte al portiere spedendo la palla a lato, nella ripresa sul risultato di 1-1.

Guarda il video di Sportitalia: