Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo: "Inammissibili gli attacchi a Gattuso, noi siamo con lui: non mollare Rino!"

Napoli Calcio - Il Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo, nelle persone del Presidente Gerardo Cervone, del Vice presidente Primo Codeluppi, del presidente Onorario Gennaro Montuori “Palummella” e del Direttivo tutto, intende, per il tramite di questo Comunicato, prendere in maniera forte e decisa le distanze da ogni qualsivoglia polemica e/o attacco gratuito rivolto al Nostro Mister Rino Gattuso.

Gattuso

Nella fattispecie, troviamo inammissibile il reiterarsi di attacchi di natura personale nei confronti di un uomo che, da sempre, ha mostrato coi fatti la sua grande passione, la sua integrita? morale, la sua professionalita? e soprattutto la sua insindacabile onesta? intellettuale. Ci teniamo inoltre a sottolineare il nostro piu? totale appoggio al “MISTER”, in quanto crediamo che il lavoro sin’ ora svolto sul campo, sia meritevole di riconoscenza e gratitudine. In un annata tanto difficile, caratterizzata in gran parte da infortuni, Covid e cattiva sorte, siamo straconvinti che non si potesse chiedere di piu?.

Non si e? mai tirato indietro, e le sue ultime dichiarazioni circa il malumore rappresentato nei confronti di una societa? come sempre poco elegante e poco rispettosa nei confronti di tesserati e tifosi, ne sia la dimostrazione. Siamo davanti ad un grandissimo uomo, prim’ancora che ad un ottimo allenatore, ed e? per questi valori dimostrati che, il Coordinamento si stringe in maniera coerente e orgogliosa attorno al suo condottiero. Non mollare Rino, orgoglio e degno rappresentate del nostro SUD.