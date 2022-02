Napoli-Inter, i convocati di Spalletti: tornano sia Koulibaly che Anguissa! Recuperato Ounas, due gli assenti

Notizie calcio Napoli - Ci sono tre novità importanti tra i convocati di Luciano Spalletti per la partita contro l'Inter. Nell'elenco diramato dai canali ufficiali del Napoli, figurano in fatti Kalidou Koulibaly, Frank Zambo Anguissa e Adam Ounas. Il senegalese dovrebbe partire anche dal primo minuto contro Dzeko e soci. Diverso il discorso per Anguissa che al momento appare dietro nel ballottaggio con Lobotka. Buone notizia quella di Ounas che torna disponibile dopo i problemi causa Covid. Non ci sono invece Lozano e Tuanzebe perchè infortunati

Convocati Spalletti Napoli Inter