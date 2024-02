UFFICIALE - I convocati di Calzona per Cagliari: c'è Osimhen, Ngonge out, Di Lorenzo squalificato sarà al fianco della squadra

Napoli Calcio - Osimhen fa parte della lista dei convocati. Mancano Di Lorenzo, squalificato, e Ngonge, per infortunio. Il capitano però ha espresso il desiderio di stare al fianco della squadra e dunque partirà lo stesso per la trasferta in Sardegna. Così Francesco Calzona ha da poco diramato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari in programma domani alle 15.

Convocati Napoli-Cagliari

Ecco la lista completa: