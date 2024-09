Contestazione a Roma nonostante la vittoria: i tifosi fischiano i calciatori sotto la curva dopo il 3-0

Forte contestazione a Roma da giorni dopo l'esonero di Daniele De Rossi arrivato dopo alcuni risultati poco positivi e dei problemi interni con la società. Ma dopo l'ennesimo cambio in panchina la colpa secondo i tifosi è dei giocatori in campo che, nonostante la vittoria per 3-0 contro l'Udinese sono stati contestati sotto la Curva dopo la vittoria.