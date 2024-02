Contestazione a Napoli contro ADL: "Portiamo noi rispetto a chi ci ha regalato lo scudetto..." | FOTO

Contestazione a Napoli con uno striscione apparso in città contro il presidente De Laurentiis per ciò che è accaduto in questi mesi dopo lo scudetto, in riferimento ad alcune parole contro Spalletti ad inizio stagione dopo l'addio dell'ex tecnico Campione d'Italia:

"Portiamo noi rispetto a chi dopo Diego ci ha regalato lo scudetto, 'Il Napoli puoi allenarlo anche tu', questo si deve contestare e nulla più".