"Ma chi faccio entrare?" La disperata premonizione di Conte e la reazione al gol di Dia | FOTO

Ultime news Serie A - Lazio-Napoli finisce 2-2, con le reti di Isaksen, Raspadori, autogol di Marusic e il pari di Dia nel finale. La delusione nel finale di match per la panchina corta è forte in Antonio Conte, come raccontano in diretta a DAZN. La bordocampista Federica Zille al 78' racconta il fermento per l'infortunio di Mazzocchi:

"Sì diversi giocatori stavano segnalando che c'erano problemi e stanchezza per Mazzocchi, la risposta di Conte a Politano è stata: 'Ma chi faccio entrare?', adesso si sta confrontando col suo vice Stellini su cosa fare".

All'84' la bordocampista Federica Zille ha raccontato (al momento del cambio con Rafa Marin pronto ad entrare): "Inizialmente Conte ha chiamato Ngonge e gli ha detto: 'Dovresti entrare al posto di Pasquale', ma non è proprio il suo ruolo. Poi ha chiamato Rafa Marin. Per il momento entra lui al posto di Mazzocchi".

Poi è arrivato il gol di Dia del 2-2, questa la reazione di Conte che si accascia disperato: