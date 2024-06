Conte, Di Lorenzo, Kvaratskhelia: diamo la parola ai tifosi del Napoli | VIDEO

Parla ai tifosi napoletani! CalcioNapoli24 ha intervistato i tantissimi tifosi del Napoli che mercoledì pomeriggio erano in Piazza del Plebiscito, all'esterno di Palazzo Reale, per accogliere Antonio Conte nel giorno della sua presentazione ufficiale da allenatore della SSC Napoli. Ne abbiamo approfittato per chiedere ai tifosi di commentare l'arrivo di Conte al Napoli, il calciomercato, le scelte di De Laurentiis e i malumori di Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

Guarda la reazione dei tifosi napoletani.