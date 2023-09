Confronto Osimhen-Garcia, chiarimento per ripartire! Patto in vista di Udinese e Lecce

Notizie calcio. Ha fatto molto discutere la reazione avuta ieri da Victor Osimhen in Bologna-Napoli: l'attaccante nigeriano, che ha fallito un calcio di rigore, è andato su tutte le furie dopo la sostituzione decisa da Rudi Garcia (che ha inserito Simeone al suo posto nel finale). Osimhen spingeva per giocare con le due punte e tentare l'assalto conclusivo per vincere la partita, ed ha platealmente mandato a quel paese il tecnico.

Confronto Osimhen-Garcia, l'esito

Come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, già ieri allo stadio Dall'Ara è arrivato il primo chiarimento tra Osimhen e Garcia all'interno degli spogliatoi: il faccia a faccia è stato costruttivo, con la volontà comune di superare il momento negativo e ripartire quanto prima nel segno dell'unità di intenti. In tal senso, le gare contro Udinese e Lecce rappresentano il primo grande bivio stagionale ed il gruppo ritiene già troppi i punti di distacco dall’Inter.

E' arrivato il diktat della società che si aspetta bottino pieno nei prossimi impegni: De Laurentiis, con il suo tweet, ha voluto dimostrare apprezzamento nella continuità di rendimento per 90' avuta con il Bologna, ma si aspetta uno scatto in più con Udinese e Lecce per dare una svolta alla stagione.