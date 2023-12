Confronto Mazzarri-De Laurentiis: spunta il problema della condizione atletica, pochi margini per Pondrelli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno racconta il giorno dopo Napoli-Frosinone da Castel Volturno:

"Nel day-after c’è tanta rabbia, Mazzarri vuole andare a fondo per accertarsi che sia stata solo una serata storta e non l’immagine pesante di un malessere generale. L’analisi riguarda soprattutto il crollo nel secondo tempo, Mazzarri si è confrontato con toni pacati con la squadra per comprendere ciò che non ha funzionato. De Laurentiis ha fatto percepire la sua presenza, si è recato al centro sportivo di Castel Volturno e ha avuto un serrato colloquio con Mazzarri per capire di più su tutto ciò che non ha funzionato e discutere delle strategie per il mercato di gennaio.

Il Napoli ha problemi di condizione atletica, fa fatica ad avere continuità e, giocando ogni tre giorni, non ci sono i margini per un intervento concreto da parte del preparatore Pondrelli. Dopo la sfida contro il Monza, Mazzarri e il suo staff avranno per la prima volta una settimana lunga da programmare in cui si potrà fare qualche richiamo. Ci sono poi gli aspetti mentali ed emotivi, il vissuto complesso di una squadra che è passata da un campionato dominato a difficoltà pazzesche".