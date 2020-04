Conferenza stampa Conte: il Premier parla in diretta

Notizie, Conferenza stampa Conte - Conferenza Giuseppe Conte Diretta. Oggi, alle ore 15:00, il Premier Giuseppe Conte parlerà in diretta e farà il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus in Italia.

14:55 - A breve Giuseppe Conte in conferenza stampa

Aggiornamenti Conferenza stampa Conte - Ore 14:00, la Conferenza è spostata alle ore 15:00

Cala il numero dei contagi in Italia rispetto le ultime settimane. Dai dati forniti dal bollettino della Protezione Civile i malati di COVID 19 in Italia al momento sono 96.877. 28.399 si trovano ricoverati con sintomi, mentre i restanti 64.873 sono in isolamento domiciliare. Al momento sono 28.470 le persone guarite. Oltre al possibile accordo raggiunto con l'Unione Europea, il premier Giuseppe Conte parlerà in conferenza stampa di un possibile prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. Intanto questo il tweet nelle ultime ore di Conte.

la mia posizione e quella del Governo sul #MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi.