Colpo da 50 milioni a luglio, poi panchina al Bayern Monaco: Kim Min-jae piace all'Inter

Kim Min-jae, acquistato dal Bayern Monaco per 50 milioni di euro lo scorso luglio, sta diventando un possibile obiettivo dell'Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. L'assegno staccato dai tedeschi nemmeno 12 mesi fa sbarrerebbe teoricamente la strada tra i nerazzurri e il sudcoreano, ma in viale della Liberazione il dossier potrebbe essere preso seriamente in considerazione se da qui a fine stagione la situazione restasse la stessa.

Kim Min-jae piace all'Inter

Sia chiaro, non si sta parlando di un calciatore ai margini del progetto, ma di un oneroso investimento di mercato che nelle ultime settimane non sta trovando lo spazio previsto: un solo quarto d'ora negli ultimi tre impegni dei bavaresi. Kim è arrivato in Germania con la coccarda di migliore difensore della Serie A 2022-2023, da scudettato con il Napoli: non ha tradito le attese, ha avuto un impatto convincente con la Bundesliga e il gioco di Tuchel, restando titolare per tutta la prima parte della stagione. Poi ha perso il posto e l'Inter ci pensa. Lo riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport.