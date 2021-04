Colombia, Guarin arrestato per violenza domestica! Rissa feroce dell'ex Inter con padre e fratello [VIDEO]

Calcio - Fredy Guarin arrestato in Colombia. Rissa feroce dell'ex centrocampista dell’Inter Fredy Guarin con il fratello e il padre. A denunciarlo è stata la famiglia dell'ex Inter, la polizia è intervenuta e ha arrestato il calciatore per violenza domestica.

Guarin

Fredy Guarin arrestato, il comunicato della polizia

"Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una lite che coinvolgeva il figlio (Guarín), c’erano alcuni feriti all'interno della casa. Abbiamo agito in modo molto professionale, i genitori hanno chiesto assistenza e noi siamo in contatto con la Procura per stabilire come procedere"..

Guarin arrestato, il comunicato del Millonarios

Da giorni il centrocampista, attualmente ai Millonarios, non si era presentato agli allenamenti per problemi personali. Oggi è stato arrestato in stato di ebrezza per violenza domestica e il club non ha voluto abbandonarlo:

“Il Millonarios FC deplora tristemente gli eventi accaduti oggi con Fredy Guarín. Alla sua famiglia va tutto il nostro sostegno. Saremo al tuo fianco affinché tu possa ricevere l'aiuto professionale che può tirarti fuori da questo momento critico. Hai dato molto al calcio colombiano e apprezzeremo sempre il tuo amore per Millonarios. Forza Fredy!".