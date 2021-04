Collezione Marcelo Burlon x SSC Napoli, anche t-shirt, zaini e palloni! Tutti i dettagli della collaborazione [FOTOGALLERY]

Ultime notizie Napoli - Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l'esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli. Di seguito i dettagli di tutti i capi previsti.

KOMBAT PRO 2021 MARCELO BURLON NAPOLI colori Black - Azure Turquois / Yellow - Azure - Blu

Maglia ufficiale da gioco KOMBAT™ PRO 2021 da uomo in tessuto elasticizzato e con tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION. SKIN FIT. Manica corta, scollo a V con inserti, inserti sulle maniche e sui fianchi, grafica stampata. Logo Omini sul petto e maniche in transfer alta densità applicati a caldo, lettering SSCN posteriore realizzati in transfer applicato a caldo, logo team patch 3D in silicone sul petto applicato con transfer a caldo e sponsor realizzati con transfer traspiranti. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

KOMBAT RYDER PRO MARCELO BURLON NAPOLI colori Black - Azure Turquois / Yellow - Blue Navy

Pantaloncino ufficiale gioco KOMBAT™ RYDER da uomo in tessuto woven e con tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION. REGULAR FIT. Elastico e coulisse in vita, inserti sui fianchi. Banda Omini laterale, Kappa lettering sul retro realizzati in transfer applicati a caldo e logo team patch 3D in silicone sul fronte applicato con transfer a caldo. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

KOMBAT SPARK PRO MARCELO BURLON NAPOLI 1PACK colori Azure Turquoise - Black / Yellow - Blue Navy

Calza gioco ufficiale KOMBAT™ in fibra poliammidica elasticizzata. Piede con spugna per massima ammortizzazione, zona di aerazione sul collo del piede, polpaccio con lavorazione in jacquard, linea anatomica specifica per piede sinistro e destro e striscia in contrasto colore. Packaging 1 paio. Logo sul retro in jacquard e logo team in jacquard sul fronte. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

AYBA 4 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois

T-shirt da uomo in tessuto texturizzato. SLIM FIT. Manica corta raglan, girocollo e grafica stampata, spacchetti laterali e dettaglio ricamato. Logo Omini sul petto ricamati, lettering SSCN sul retro stampato e logo team patch 3D in silicone ricamato sul petto. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

ATIRCO 3 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois

Tuta da uomo in tessuto interlock. SLIM FIT. Felpa con colletto in costina, apertura frontale con zip, con tasche laterali, parte alta con grafica stampata, polsini e fondo corpo in costina e dettagli in contrasto colore; pantaloni con tagli obliqui, tasche laterali con zip e tasca posteriore e fondo gamba in costina. Logo Omini ricamati, lettering SSCN sul retro stampato e logo team patch 3D in silicone ricamato. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

APACK 4 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois

Zaino rappresentanza. Scomparto principare con chiusura a fibbie frontali magnetiche, grafica stampata parte alta, tasca interna per pc, maniglia superiore, spallacci e schienale foderati e fondo rinforzato, dimensioni: 45X32X17CM. Logo Team patch 3D in silicone ricamato sul fronte, SSCN lettering frontale, logo frontale stampati. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

ASETY 4 MARCELO BURLON NAPOLI colore Black - Azure Turquois

Cappellino da uomo in tessuto twill. Visiera baseball, chiusura regolabile in plastica sul retro e pannelli laterali e posteriori in mesh. Logo Team patch 3D in silicone ricamato sul fronte, SSCN lettering in ricamo 3D, Omini ricamati. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.

AWING 20.3G MARCELO BURLON NAP colore Black-Azure Turquois

Pallone cucito a macchina. 24 pannelli, rivestimento micro-testurizzato, raccomandato per l'allenamento. Logo Omini, logo Team e grafiche stampate. MARCELO BURLON - SSC NAPOLI.