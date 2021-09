CN24 - Nuove maglie SSC Napoli negli store ufficiali, ecco cosa filtra sulla data di messa in vendita

Nuove maglie SSC Napoli - Dopo le prime tre gare stagionali degli azzurri, ancora non sono in vendita le nuove maglie del Napoli dal design EA7 e col nuovo sponsor sulla manica, Amazon. Si sperava potessero arrivare in tempo per Napoli-Juventus, un ottimo momento per la vendita di quest'ultime, ma purtroppo non s'è fatto in tempo. E allora: quando saranno messe in vendita negli store ufficiali SSC Napoli?

Nuove maglie SSC Napoli negli store ufficiali, spunta la data

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, agli store ufficiali della SSC Napoli il nuovo materiale da gara e tecnico SSC Napoli con EA7 non sarà disponibile e pronto alla vendita prima di fine settembre: per il momento infatti agli store è stato comunicato fine settembre come data d'arrivo del merchandising ufficiale 2021-2022. Restiamo in attesa di novità e aggiornamenti per comunicarveli.

di Manuel Guardasole - Twitter: @MGuardasole

RIPRODUZIONE RISERVATA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE