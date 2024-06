Infortunio Meret - Durante il riscaldamento del test tra la Nazionale maggiore e l'Under-20, il portiere Alex Meret ha accusato un problema fisico. Il portiere del Napoli si è fermato e non è sceso in campo per il test.

Nazionale, infortunio Meret

La Redazione di CalcioNapoli24 ha raccolto alcune informazioni in merito: si tratta di un affaticamento muscolare per Alex Meret, secondo fonti vicine al calciatore, una sorta di crampo. Domani ci saranno approfondimenti strumentali, per avere una precisa diagnosi.