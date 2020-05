Cm.it - Venerdì quarto ciclo di tamponi per il Napoli, esito negativo per tutti! Domani analisi del sangue

Ultime notizie calcio Napoli - Nella giornata di venerdì i calciatori e tutto lo staff del Napoli si sono sottoposti al quarto ciclo di tamponi in dieci giorni per verificare che non ci siano casi di positività in vista della ripresa. Stando a quanto raccolto dal Calciomercato.it, ancora una volta l'esito è stato negativo per tutti (circa cinquanta persone, tra membri della rosa, staff medico, staff tecnico e dirigenti). Ma non è tutto. Già, perché i calciatori sono stati sottoposti a test cardiopolmonari, Ecg sia a riposo che da sforzo massimale, l’ecocardiogramma colordoppler, un’ampia parte degli esami per la nuova idoneità sportiva indicati dal protocollo della Figc. Domani, invece, sarà la volta degli esami del sangue.

Napoli tamponi