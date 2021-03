Cm.com - Gattuso deve sempre pagare lo scotto dell'uomo del Sud, i detrattori pur di non fargli i complimenti lo accusano di una cosa

Napoli - Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma ed editorialista di calciomercato.com, analizza su cm.com il momento attuale del Napoli:

“Gode Gattuso per la seconda vittoria consecutiva in trasferta del suo Napoli. È stato tartassato, bacchettato, criticato, messo alla gogna per aver attraversato un momento molto difficile per colpa dei tanti infortuni. Ma non appena ha recuperato un bel po' di elementi è cambiata la storia. I detrattori del tecnico, per evitare di fargli i complimenti, lo accusano di essere uscito troppo presto dalla lotta per lo scudetto. Vien da ridere. E allora cosa dovrebbe dire la Juventus per il flop di Andrea Pirlo? Pirlo è Pirlo mentre Gattuso deve sempre pagare lo scotto dell'uomo del Sud. Di quello che si deve sudare le cose per ottenerle”