Club più seguiti sui social: Napoli 20esimo in Europa, mentre in Italia...

Juventus sempre più social: è quanto emerge dal report realizzato da IQUII Sport che analizza i numeri digitali del calcio europeo. Il club bianconero, con i suoi 87,4 milioni di follower totali, si trova al quarto posto dei club di calcio più seguiti alle spalle solo di Real Madrid, Barcellona e Manchester United.

Lo studio ha analizzato gli account di tutti i club continentali che competono nei massimi campionati nazionali, prendendo in considerazione quattro diversi social network: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Il Napoli, in questa speciale classifica, occupa il 20esimo posto in ambito europeo tra i club che hanno la maggior funbase social: tra le prime dieci solo la Juventus rappresenta l'Italia. Se guardiamo alle prime 20 posizioni di questa speciale graduatoria troviamo altre tre squadre italiane: Milan, Inter e Roma. In Italia è al quinto posto.