Club Napoli "I due scugnizzi": proiezione film di Palummella e Cagliari-Napoli, che giornata a Merano! | FOTOGALLERY

Ultime notizie Napoli - Merano 15 settembre: in occasione della 1ª edizione contro la violenza, il "Club Napoli Merano i due scugnizzi Maradona & Palummella", il club piu a Nord d'Italia, è riuscito ad organizzare il primo incontro con un grandissimo gemellaggio con le istituzioni del Meranese, in questo luogo fantastico, proprio dove il grande Diego Armando Maradona veniva dal dottor Chenot continuamente per rimettersi in forma.

Il presidente Pasquale Borriello scrive:

"Il messaggio è stato molto chiaro e travolgente, tre giorni intensi e ricchi di emozioni. Partendo con la proiezione del Docufilm "PALUMMELLA L'ULTRÀ DI MARADONA", che ha commosso i presenti, accorsi numerosissimi facendo rivivere gli inimitabili anni del "COMMANDO ULTRÀ" ai più grandi e inculcando il modo sano, onesto e passionale di tifare per la propria squadra ai più giovani.

Ringrazio di cuore "PALUMMELLA" per averci dato la possibilità di vivere questi momenti favolosi con una gioia immensa, con la sua presenza e il suo carisma arricchita da aneddoti inediti suscitando curiosità e stupore tra grandi e piccini. In qualità di presidente insieme a tutti i componenti del nostro club, vogliamo ringraziare il nostro Sindaco di Merano, Dario Dal Medico, il grandissimo amico l'assessore Nerio Zaccaria con la moglie Sabrina, dulcis in fundo vogliamo ringraziare il napoletano Gianni Martone, responsabile dell'ippodromo di Merano nonché presidente della meravigliosa struttura, che insieme con sua figlia Clara e tutta la sua famiglia ci ha fatto vivere una giornata bellissima ed intensa.

Addirittura è arrivato Aldo un tifoso dall'Austria per vedere il film. Ringraziamo anche il presidente del club Napoli Verona Gerardo Cervone, nonché vice presidente del nostro coordinamento fans partenopei nel mondo. Inoltre si ringrazia la presenza dell' associazione "SUDTIROLESI DEL SUD" per la disponibilità e collaborazione. Il "Napoli Club Merano i due scugnizzi" conta tra i tesserati, le loro famiglie ed i simpatizzanti circa 200 presenze ed è in continua crescita, le manifestazioni non si fermeranno qui, continueremo a diffondere i principi fondamentali del nostro statuto i quali no alla violenza, no alla droga e no al razzismo, come ci ha insegnato da sempre Palummella. Infine ci siamo visti tutti nella nostra sede per la partita con il Cagliari ed è stato fantastico vivere quei 90° tutti insieme a Gennaro la Palummella più azzurra d'italia. Il presidente Pasquale Borriello".