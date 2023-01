Club Napoli Bergamo Azzurra: "Amareggiati e sconcertati per le trasferte vietate, noi ci saremo comunque!"

Ultime notizie SSC Napoli - Con un comunicato ufficiale dopo la decisione di vietare le trasferte ai tifosi del Napoli per le prossime 4 gare fuori casa, prende posizione il Club Napoli Bergamo Azzurra:

"Siamo amareggiati e sconcertati per questa decisione che è stata presa dal Ministro degli Interni di vietare per due mesi le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma, chiudendo i settori ospiti a seguito degli episodi di violenza che sono accaduti l'8 gennaio scorso sull' A1 nei pressi di Arezzo.

Noi ci chiediamo come può essere presa una decisione del genere quando questi scontri sono accaduti lontano e fuori dagli stadi in questione dove si possono penalizzare per responsabilità oggettiva le rispettive Società.

Come si può penalizzare tutta una tifoseria solo per fatti che riguardano una parte del tifo ultras che venivano da Napoli e Roma. Tutti i Club Napoli d'Italia e specialmente quelli del Nord cosa c'entrano con queste restrizioni che devono subire con la chiusura dei settori ospiti per due mesi?

Poi ci chiediamo come si farà a garantire l'ordine pubblico nelle trasferte dove i Club Napoli del Nord andranno ugualmente negli altri settori, perché non residenti in Campania e nel Lazio? Non riusciamo a capire questa incompetenza degli Organi che hanno preso questa decisione, perché poi ci saranno altre problematiche da risolvere, come succederà probabilmente in occasione della prossima trasferta Salernitana Napoli dove comunque si dovranno predisporre dei cordoni e delle zone cuscinetto con degli Steward in altri settori dove potranno andare i tifosi del Napoli residenti a Salerno e Provincia avendo il settore ospite chiuso, dove ci sarà un concreto pericolo che tali comportamenti violento possano ripetersi con tifoserie così vicine con conseguenti gravi rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica,.

Questa "punizione" è inaccettabile per tutti i Club e per noi del Club Napoli Bergamo Azzurra che siamo da sempre a seguito del Napoli in Italia e Europa solo per l'amore e le emozioni che proviamo per la maglia azzurra e penso senza ombra di dubbio che sia così anche per tutti gli altri Club Napoli che vanno in trasferta perchè va a toccare anche chi nel tifo ci vede solo una passione da seguire e non un'occasione per mostrare la propria violenza inaccettabile.

Pertanto i soci di Bergamo Azzurra residenti a Bergamo e in Lombardia andranno comunque in trasferta nei settori misti dove porteranno fare i biglietti