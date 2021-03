Classifica compensi pagati agli agenti sportivi: nessuno come la Juve, boom Napoli [GRAFICO]

Napoli - Sono stati resi pubblici i compensi che le società professionistiche hanno dato agli agenti sportivi per i trasferimenti dei calciatori per quanto riguarda l'intero anno 2020. In serie A, la squadra che ha pagato più di tutti commissioni agli agenti è la Juventus con 20.8 milioni. Seguono poi nell'ordine: Roma 19.2 milioni, Milan 14.3 ed infine Napoli con 12 milioni. Il club che ha pagato meno commissioni è lo Spezia con poco più di 800mila euro. Per il Napoli c'è stato più di un raddoppio dei costi in questo senso poiché nel 2019, la cifra per i compensi degli agenti era stata di 5.2 milioni. Di seguito la graduatoria ufficiale: