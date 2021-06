Ultime notizie calcio - Ha del clamoroso quanto rivelato dallo Stoccarda attraverso un comunicato ufficiale. Silas Wamangituka (11 gol per lui quest'anno) in realtà non si chiama così. Il suo vero nome, infatti, è Katompa Mvupa. Per di più è un classe '98 ed ha, di conseguenza, un anno in più rispetto a quanto da lui dichiarato fino a questo momento. Il centravanti era, di fatto, ostaggio dell'agente, che l'ha costretto a cambiare identità nel 2017 e non gli dava accesso ai suoi documenti.