Clamoroso Dagospia: love story Milan-Inter? Flirt Melissa Satta con Steven Zhang

Ultime notizie Serie A - Clamorosa rivelazione di Dagospia: secondo il noto sito web, è più di una ipotesi una improbabile love story. I protagonisti sono Melissa Satta, showgirl in passato legata sentimentalmente a Boateng e dichiaratamente di fede rossonera, e il presidente dell’Inter Steven Zhang.

Un indizio è arrivato dopo Milan-Inter 0-3, sull'ipotetica relazione fra la Satta e Steven Zhang. A proposito di questa love story, Dagospia scrive:

"Si dice che tra lei e il presidente dell'Inter Steven Zhang ci sia un'affettuosa amicizia. Insomma, qualcosa di più di un'amicizia, un legame affettuoso che va anche al di là del tifo. Nonostante sia una grande tifosa milanista, ieri ha esultato per la vittoria della Supercoppa da parte dei nerazzurri, facendo i complimenti via social al ram-pollo cinese".

Tra i due potrebbe dunque esserci una frequentazione anche nella vita reale?

"I due sono amici, e non è un mistero. A dicembre erano insieme in un locale a Miami e lo stesso Zhang aveva postato il selfie nelle storie sul suo profilo Instagram. Il presidente Steven Zhang ha condiviso sui social la gioia per il trofeo vinto. Sotto al post del presidente nerazzurro è comparso anche un commento molto sportivo dell'amica rossonera Melissa Satta. La showgirl, grande tifosa del Milan, ha fatto i complimenti a Steven e all'Inter".