Clamoroso Conte, truffato a Londra: sparito investimento di 30 milioni di euro

Notizie calcio - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è stato truffato a Londra per oltre 30,6 milioni di euro. Ai tempi del Chelsea, il tecnico italiano, ha investito una grossa cifra con Massimo Bochicchio, investitore italiano in Inghilterra e titolare di diverse società di investimento. Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Bochicchio avrebbe portato avanti una truffa, a danno di otto persone, tramite il fondo Kidman, promettendo investimenti ad alto rendimento. Gli otto investitori, tra cui Conte, si aspettavano un pagamento di 33,1 milioni di euro entro il 30 giugno 2020, soldi mai arrivati. Hsbc ha spiegato al giudice di non aver alcun ruolo in questa società. Lo stesso Bochicchio ha smentito il coinvolgimento di Hsbc. A Bochicchio sono stati congelati 61,4 milioni di dollari, tra proprietà di lusso a Miami, in Italia e a Londra. Tra queste c'è la lussuosa casa in Holland Park dove ha vissuto Conte quando allenava il Chelsea e dove è rimasto il fratello Gianluca.