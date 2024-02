Clamoroso: arriva il cartellino blu! Novità rivoluzionaria nel calcio

Clamorosa novità nel calcio, sta per essere introdotto il cartellino blu! Dopo il cartellino giallo per l'ammonizione e il cartellino rosso per l'espulsione, il calcio mondiale si prepara ad accogliere la novità del cartellino blu, che comporterà l'espulsione a tempo per 10 minuti, come già succede nel rugby.

Cartellino blu

Ultime notizie. Ne parla oggi il Corriere della Sera, secondo cui l'introduzione del nuovo cartellino blu sarà discussa dall'IFAB nel prossimo General Meeting del 2 marzo 2024 a Glasgow. Cartellino blu: a cosa serve e come si usa? "Il cartellino blu verrebbe utilizzato in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o di fallo tattico o di situazioni antisportive. L’espulsione dal campo sarebbe di 10 minuti. Per evitare gli accerchiamenti dell’arbitro si prevede la regola secondo cui con l’arbitro può parlare solo il capitano".

Del cartellino blu oggi ne parla anche il quotidiano La Repubblica, dove si legge: "L’espulsione temporanea è stata già sperimentata con buon successo in alcune leghe minori calcistiche gallesi: meno falli, meno proteste, meno capannelli intorno all’arbitro. Un successo. Perché, allora, non allargarlo anche al calcio che conta?". Non solo: si anticipa che l'introduzione del nuovo cartellino blu sarà graduale.

Altre regole: il doppio cartellino blu varrà come espulsione definitiva, cioè come due cartellini gialli o come un cartellino rosso. La situazione tipica che richiederà il cartellino blu sarà il fallo tattico.